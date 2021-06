Brozovic, tifosi e Serie A lo premiano: il riconoscimento

Marcelo Brozovic può festeggiare. È del centrocampista dell’Inter infatti l’esultanza più bella della stagione 2020/2021 della Seria A. A decretare il vincitore gli stessi tifosi sull’account social del campionato italiano

BOMBA – Marcelo Brozovic può sorridere. Dopo la vittoria dello Scudetto i tifosi – attraverso un concorso sulla pagina Twitter della “Lega Serie A” – hanno eletto la sua esultanza esplosiva in Inter-Roma del 12 maggio come la più bella della stagione appena conclusa. In finale sconfitto Luis Muriel e il suo balletto. In semifinale è toccato invece a Theo Hernanez del Milan.

🎉 Top Celebration of the Season 🎉

Eletto il vincitore: esplode la gioia di Marcelo Brozovic 👏🏻💣#SerieATIM #WeAreCalcio pic.twitter.com/zFRQ2X6gxl — Lega Serie A (@SerieA) June 30, 2021