Brozovic style: eleganza tra le storie Instagram. Testa all’Inter o mercato?

Brozovic potrebbe essere uno dei partenti in casa Inter per finanziare gli acquisti sul mercato. Il centrocampista resta, come sempre, uno dei più attivi calciatori dei nerazzurri sui social network. Tra le storie su Instagram, il croato mostra il nuovo look

STILE BROZO – Dall’epic Brozo alle scene con la posa del coccodrillo o in piscina. Marcelo Brozovic ama mostrarsi su Instagram in tutte le sue particolarità. Il centrocampista questa volta ha pubblicato una storia in cui indossa un abito elegante, ma abbastanza eccentrico (di seguito lo screen). Intanto il centrocampista potrebbe lasciare l’Inter in ottica mercato: vedremo se ci saranno novità nelle prossime settimane.