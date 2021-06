FOTO – Brozovic non demorde dopo Inghilterra-Croazia: «Nessuna resa!»

Il centrocampista dell’Inter e della Croazia Brozovic ha voluto spronare la sua selezione dopo il KO contro l’Inghilterra nella gara d’esordio a EURO 2020. Tramite il suo profilo Instagram ha pubblicato una foto con un post significativo.

NON MOLLARE − Marcelo Brozovic, sconfitto in Inghilterra-Croazia per 1-0 nel debutto a EURO 2020, ha voluto motivare subito la sua squadra. Il centrocampista dell’Inter ha pubblicato un post sul suo profilo ufficiale Instagram, con la foto di rito prima del fischio d’inizio e la scritta: «Nessuna resa». La nazionale croata fa parte del Gruppo D e la prossima gara dovrà giocare contro la Repubblica Ceca venerdì 18 giugno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Super]Kralj[tata]BroZ (@marcelo_brozovic)