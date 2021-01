Brozovic, l’urlo al termine di Inter-Milan: Â«Semifinale!Â»

Brozovic, l’urlo al termine di Inter-Milan: «Semifinale!»

Brozovic – Inter-Crotone – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Marcelo Brozovic festeggia la vittoria al termine di Inter-Milan e la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia.

AVANTI TUTTA – Marcelo Brozovic è per l’ennesima volta protagonista silenzioso, anche in Inter-Milan. Per 88 minuti guida la regia della squadra, prima di lasciare il posto a Christian Eriksen. Il danese si rivelerà l’uomo più decisivo, ma il bene comune viene prima di tutto. E a fine gara anche il croato si aggiunge all’esultanza per la semifinale di Coppa Italia raggiunta.