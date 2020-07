Brozovic in piscina: torna coccodrillo e Epic. Inter, Biraghi commenta

Condividi questo articolo

Brozovic sta pubblicando diversi contenuti divertenti in piscina nelle ultime settimane. Tra i tanti impegni con l’Inter, il centrocampista ama rilassarsi e ritrarsi, facendo sorridere anche i suoi followers. Tra i tanti commenti anche quello del compagno Cristiano Biraghi

ANCORA IN PISCINA – Marcelo Brozovic di certo si può definire un calciatore social. Il centrocampista dell’Inter oggi torna in piscina e si mostra in una foto nella posizione per cui è diventato famoso come coccodrillo. Cioè stendersi su un fianco per coprire la parte bassa della barriera nelle punizioni ravvicinate per gli avversari. Il croato stesso si definisce “Epic Broso Coccodrillo”. Poi risponde Biraghi: “Croccodillo te vede sempre”.