Brozovic guarda avanti dopo Atalanta-Inter: “Testa all’Europa League!”

Marcelo Brozovic, attraverso i suoi canali social ufficiali, ha pubblicato una foto della sfida di ieri commentando il risultato di Atalanta-Inter. Ma non solo: il centrocampista croato ha anche suonato la carica in vista della sfida di Europa League contro il Getafe.

TESTA ALL’EUROPA – Marcelo Brozovic festeggia la vittoria in Atalanta-Inter e il secondo posto, ma con moderazione. Non c’è infatti tempo per rilassarsi e per godersi la soddisfazione dell’ultimo risultato in campionato, dal momento che mercoledì arriverà l’importantissima sfida contro il Getafe. L’Europa League, infatti, è il grande obiettivo stagionale rimasto alla squadra nerazzurra. Non solo l’importanza di raggiungere finalmente un trofeo dopo 9 anni, ma anche la possibilità di iniziare la prossima Champions League in prima fascia. Queste le parole del centrocampista croato sui suoi canali social ufficiali dopo la vittoria di ieri sera a Bergamo: “Era il modo migliore per terminare questo campionato! Ora testa all’Europa League”.