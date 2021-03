Marcelo Brozovic ha raggiunto il ritiro della Croazia e ha già cominciato a lavorare in vista delle gare di Qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022. Il CT Zlatko Dalic e la Federazione croata hanno raggiunto l’obiettivo di avere a disposizione gli interisti (vedi articolo)

IN BILICO – Dopo le polemiche della scorsa settimana, Marcelo Brozovic e Ivan Perisic hanno raggiunto il ritiro della Croazia, per preparare le sfide di Qualificazione al Mondiale 2022 contro Slovenia, Cipro e Malta. Il commissario tecnico Zlatko Dalic aveva anticipato la buona riuscita del lavoro diplomatico della federazione croata (QUI le sue parole), e del lavoro di pressione sull’ATS di Milano (vedi articolo). Il centrocampista ex Dinamo Zagabria ha postato i primi scatti dalla seduta di allenamento odierna. Per l’Inter (e Antonio Conte) dita incrociate nei prossimi 12 giorni.

