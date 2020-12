Brozovic esulta dopo Cagliari-Inter, il suo messaggio postpartita

Dopo la vittoria di oggi per 1-3 in Cagliari-Inter, Marcelo Brozovic ha voluto lasciare il suo messaggio postpartita. Il centrocampista croato lo ha fatto, affidando le parole al suo profilo ufficiale “Instagram”

VITTORIA DA CELEBRARE – “+3”. Un messaggio tanto semplice quanto efficace quello di Marcelo Brozovic, che celebra in questo modo sul suo profilo ufficiale “Instagram” la vittoria di oggi in rimonta per 1-3 in Cagliari-Inter. Il centrocampista croato ha anche voluto segnalare quanto questa sia stata una vittoria di gruppo, scegliendo come immagine proprio la foto di gruppo prepartita. Un piccolo segnale, che fa capire comunque l’unità che si respira all’interno dell’ambiente (e come sottolineato anche da Antonio Conte).