Brozovic ‘esplode’ di gioia per la vittoria in Bologna-Inter

Marcelo Brozovic festeggia a modo suo la vittoria dell’Inter a Bologna. Scherzando sul nuovo tatuaggio e sulle vittorie consecutive.

MESSAGGI CHIARI – Marcelo Brozovic non passa inosservato nella gara tra Bologna e Inter. Non solo per la consueta regia a centrocampo, o per la sciocca ammonizione nel file (salterà il Sassuolo). Agli occhi di tutti balza all’occhio il nuovo tatuaggio presente sul collo del croato, raffigurante l’emoji di una bomba. Ed è proprio questo l’espediente che il numero 77 usa per festeggiare la vittoria sui social:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Super]Kralj[tata]BroZ (@marcelo_brozovic)