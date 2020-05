Brozovic apprezza il ritorno agli allenamenti: da un “ex” dedica speciale

Brozovic è uno dei tanti giocatori che, in questi giorni, sono tornati ad Appiano Gentile per gli allenamenti di gruppo. Il centrocampista dell’Inter ha pubblicato un post sul suo account ufficiale Instagram, ricevendo in risposta una dedica di un suo ex compagno. Che forse potrebbe ritrovare in nerazzurro.



DI NUOVO COMPAGNI – Marcelo Brozovic oggi ha usato Instagram per postare la foto di lui in allenamento. Fra i tanti messaggi in risposta spunta uno particolare: è quello di Radja Nainggolan. Il centrocampista, ancora di proprietà dell’Inter (al Cagliari è in prestito secco) e suo compagno nella scorsa stagione, ha commentato così: “Te lo senti bene la palla guardi intorno senza guardar la palla… che giocatore“. Un attestato di stima non indifferente.