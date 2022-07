Bremer-Inter, manca pochissimo: conferme da una persona a lui fraterna

Bremer all’Inter ci siamo! Domani è atteso l’incontro definitivo tra l’Inter e il Torino per chiudere l’operazione. Il brasiliano ha ricevuto già i primi auguri da un amico

QUASI FATTA − Bremer all’Inter è ormai cosa fatta. Manca veramente pochissimo alla definizione della trattativa. Domani è in programma l’incontro risolutore tra Inter e Torino (clicca QUI per tutti i dettagli). L’imminente arrivo all’Inter di Bremer è garantito anche da un post pubblicato su Twitter dal giornalista brasiliano Andersinho Marques, amico dello stesso difensore. Lo stesso Marques ha seguito dopo passo la trattativa tra l’Inter e il Torino per il giocatore. Di seguito il post.

⏳ Manca veramente pochissimo fratellino, e sono felicissimo per te 🙏🏻💪🏻 #Bremer pic.twitter.com/rcRF0MOLTf — Andersinho Marques (@Andersinho_ITA) July 17, 2022