Bove, Dimarco come Thuram: «Siamo tutti con te! Forza Edo»

Bove dopo aver perso i sensi in campo in seguito a un malore si trova in terapia intensiva all’ospedale Careggi. I primi esami escludono danni acuti. Dopo l’enorme spavento iniziale, arrivano i primi pensieri da parte dei calciatori dell’Inter, tra i quali Dimarco. Ecco il pensiero dell’esterno nerazzurro su Instagram

MOMENTI DRAMMATICI – Edoardo Bove è il pensiero fisso di chiunque abbia assistito alla scena in cui si accascia al suolo al minuto 17 di Fiorentina-Inter, soccorso immediatamente dai compagni, dagli avversari e dallo staff medico. Momenti drammatici, in cui tutti hanno cercato di fare il possibile per salvare la vita del ventiduenne. Le prime notizie ufficiale dal Careggi escludono danni acuti, Bove si trova sedato farmacologicamente in terapia intensiva e verrà ovviamente monitorato e rivalutato nelle prossime ventiquattro ore.

Bove, dopo Thuram anche Dimarco esprime vicinanza alla famiglia del ragazzo

CORAGGIO – Tra i primi calciatori dell’Inter ad essersi reso conto della gravità della situazione c’è Federico Dimarco, che dalle immagini è apparso anche molto preoccupato nel momento in cui l’ambulanza tardava ad entrare in campo. L’esterno nerazzurro, nelle sue Instagram Stories, infonde forza e coraggio a Bove e alla sua famiglia: “Forza Edo! Siamo tutti con te e con la tua famiglia”. Le parole di Dimarco fanno eco a quelle di Marcus Thuram, segno che quanto accaduto ha toccato nel profondo.