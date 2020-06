Borja Valero soddisfatto dopo Parma-Inter: “Noi bravi, questo spirito…”

Dopo la vittoria di ieri sera in Parma-Inter, arrivata grazie alle reti di Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni nel finale, Borja Valero ha voluto esprimere tutta la sua soddisfazione attraverso un post pubblicato sul suo profilo ufficiale “Instagram”.

SPIRITO GIUSTO – Dopo aver giocato 90 minuti contro il Sassuolo, trovando anche l’illusoria rete del momentaneo 3-2, Borja Valero ha avuto modo di recuperare le energie, entrando soltanto nel finale di Parma-Inter al posto di Lautaro Martinez. Il centrocampista spagnolo, attraverso il suo profilo ufficiale “Instagram”, ha poi espresso tutta la sua soddisfazione non solo per la vittoria ottenuta, ma anche per lo spirito mostrato dalla squadra nerazzurra: “Si torna a casa con tre punti preziosi! Bravi a ribaltare il risultato. Questo è lo spirito da seguire”.