Borja Valero saluta Aduriz: “Immensamente grande, buona fortuna”

Condividi questo articolo

Borja Valero è in attesa del ritorno in campo con l’Inter, ma c’è chi non giocherà più. Si tratta di Aritz Aduriz, leggendario attaccante basco soprattutto dell’Athletic Club che in giornata si è ritirato a trentanove anni per problemi fisici. Il centrocampista spagnolo, suo compagno al Mallorca nel 2009-2010, lo ha salutato via Instagram.

IL RICORDO – Questo il bel ricordo di Borja Valero su Aritz Aduriz: “Sei semplice come il tuo addio, il che ti rende immensamente grande. Questo l’ho apprezzato soprattutto fuori dal campo, perché dentro eri dinamite pura. Buona fortuna per tutto quello che verrà”.

https://www.instagram.com/p/CAa85pWg8IU/?utm_source=ig_web_copy_link