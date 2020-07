Borja Valero e le 100 presenze con l’Inter: “Grande traguardo e onore”

Borja Valero si sta ritagliando uno spazio importante nella rosa di Antonio Conte, nonostante in partenza non rientrasse nelle rotazioni. Il centrocampista spagnolo ha festeggiato su Instagram il traguardo delle 100 presenze con l’Inter raggiunte nella partita contro il Napoli

GRANDE TRAGUARDO – Tecnica pazzesca, visione di gioco e intelligenza da vendere. Borja Valero era dato per spacciato da molti con Antonio Conte in panchina, ma lo spagnolo ha fatto ricredere lo stesso tecnico. Le 100 presenze con la maglia dell’Inter sono un traguardo importante e meritato per un professionista esemplare. E soprattutto sempre più importante per i nerazzurri. Ecco il suo commento su Instagram: “Un grande traguardo e un grande onore! Grazie Inter”.