Borja Valero dopo il Genoa: “Inter, tre punti importanti! Grandi ragazzi”

Borja Valero ha espresso la sua gioia su Instagram dopo la vittoria odierna dell’Inter contro il Genoa. Il centrocampista spagnolo sottolinea l’importanza dei tre punti conquistati contro i rossoblù. Di seguito le sue parole subito dopo la partita

ELEMENTO PREZIOSO – Borja Valero sta evidenziando la sua importanza per i suoi in questa fase della stagione, da titolare come a partita in corso. L’ex Fiorentina anche contro il Genoa ha dimostrato come la sua esperienza e qualità siano essenziali per i nerazzurri. Ecco le sue parole per festeggiare la vittoria su Instagram: “Tre punti importanti in trasferta! Grandi ragazzi, avanti così! Forza Inter”.