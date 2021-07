Borja Valero, addio al calcio. E il mondo Inter lo ringrazia e saluta in blocco

Nella giornata di ieri Borja Valero, il Sindaco per come era stato soprannominato a Firenze, ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato. Lo ha fatto con un post sui propri canali social dove ha ringraziato tutti coloro che hanno preso parte alla sua avventura calcistica e gli omaggi, nei commenti, non sono mancati. Presenti tanti giocatori di Serie A e spagnoli ma anche buona parte di interisti.

CONGRATULAZIONI E GRAZIE – Da Andrea Ranocchia (vedi articolo) a Matias Vecino passando anche per l’account ufficiale dei nerazzurri e anche il Cuchu Esteban Cambiasso, il mondo Inter ha voluto rendere omaggio a chi ha onorato la maglia della Beneamata facendosi sempre trovare pronto quando chiamato in causa. «Grazie di aver fatto parte della famiglia nerazzurra» il commento dell’Inter. «Congratulazioni per la tua straordinaria carriera esemplare. Un forte abbraccio» quello del centrocampista argentino che ha realizzato il Triplete con l’Inter. Più articolato il pensiero del centrocampista uruguaiano: «Congratulazioni amico per la tua grande carriera! È stato un onore e un privilegio condividere così tanti anni dentro e fuori dal campo con te! Ti auguro il meglio per quello che verrà e goditi la vita!». Mai una parola fuori posto per Borja Valero che, dopo il ritorno alla Fiorentina che lo ha reso grande, ha deciso di dire basta. Di seguito il post dell’ex compagno di squadra – sia alla Fiorentina sia all’Inter – Vecino.