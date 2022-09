Bonucci saluta Ranocchia: «Siamo stati binomio perfetto. In bocca al lupo»

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, attraverso un post pubblicato su Instagram saluta Andrea Ranocchia, ex compagno di squadra al Bari, ritiratosi dal calcio giocato nella giornata di ieri (vedi articolo)

SALUTO – Un lungo saluto quello che Leonardo Bonucci volge ad Andrea Ranocchia, compagno dell’attuale calciatore della Juventus ai tempi del Bari. Il difensore bianconero, attraverso il suo account ufficiale di Instagram, ha voluto omaggiare l’ex Inter: «Siamo stati un binomio perfetto, in pochi mesi abbiamo costruito qualcosa che ci legherà per sempre. Le nostre carriere poi si sono divise ma non se ne sono andati rispetto, la stima e l’amicizia. Si è chiusa una parentesi della tua vita. Adesso goditi la seconda parte. In bocca al lupo amico mio». Di seguito il post:

Fonte: Account Instagram Bonucci