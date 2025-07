Bonny entusiasta all’Inter: «Un bambino con un sogno!»

Ange-Yoan Bonny è diventato finalmente un nuovo calciatore dell’Inter. Oggi il club ha annunciato l’attaccante, che su Instagram ha pubblicato il suo primo post.

ACQUISTO – Ange-Yoan Bonny è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Oggi il club ha annunciato sui propri canali social l’arrivo dell’attaccante del Parma, salutato anche dalla sua vecchia squadra. Il francese è un classe 2003 che ha giocato sia da esterno che da prima punta con Cristian Chivu, che al suo fianco gli metteva il giovane Pellegrino. Adesso il destino di Bonny sarà diverso e a partire dall’ultima settimana di luglio sarà presente al ritiro con il resto della squadra.

SOGNO – Bonny ha già parlato ai microfoni ufficiali del club confermando la felicità per il suo arrivo a Milano. L’Inter ha mostrato inizialmente l’interesse per il calciatore, poi ha fatto diverse offerte al Parma prima di convincerlo. Il francese è stato corteggiato a lungo e lo stesso giocatore ha apprezzato questa lunga trattativa tra i due club per il suo futuro. Adesso giocherà con Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Francesco Pio Esposito nel reparto offensivo. Lo stesso Bonny su Instagram ha espresso tutto ciò che ha provato negli ultimi giorni. Ha scritto con una sua foto: «Un bambino con un sogno»