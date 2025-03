Bisseck scherza su Inter-Monza: «Adesso sono 10 anni più vecchio!»

Yann Bisseck è entrato nel secondo tempo di Inter-Monza e ha perso quasi la “vita” durante il match. Lo ha testimoniato lui stesso su Instagram scherzando con i tifosi.

PAZZI – Non è un caso che una vittoria da “Pazza Inter” sia arrivata nella notte che anticipava il compleanno della Beneamata. 117 anni di storia ed un vizio che non si perde mai, ossia quello delle rimonte e dei successi più clamorosi possibili. Stavolta la vittima è stata il Monza, che al 45′ era sul risultato di 2-0 grazie ai gol di Samuele Birindelli e Keita Balde. Dal 47′ in poi è iniziata la rimonta e tra i protagonisti c’è stato sicuramente Yann Bisseck.

SCHERZO – L’abitudine a queste emozioni è impossibile averla. Sul 2-2 e sul definitivo 3-2 di Lautaro Martinez San Siro si è alzato in piedi e ha esultato assieme ai suoi beniamini in estasi per la rimonta. Lo stadio ha cantato e trascinato fino all’ultimo minuto i suoi giocatori in una partita tra capolista e ultima in classifica che ha regalato colpi di scena a non finire. Forse ne ha regalati troppi e c’è chi ancora non è preparato a questo. Yann Bisseck lo conferma scherzando su Instagram: «Anch’io sono 10 anni più vecchio adesso!»