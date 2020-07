FOTO – Biraghi: “Segnare per questi colori ha...

FOTO – Biraghi: “Segnare per questi colori ha sempre un gusto speciale”

Anche Cristiano Biraghi ieri è andato in gol in Spal-Inter per il 0-4 finale. Il giorno dopo la partita l’esterno ha festeggiato attraverso un post pubblicato nei social.

PER L’INTER – Cristiano Biraghi ieri ha siglato il gol del momentaneo 0-2, successivamente baciando la maglia. Il giorno dopo Spal-Inter il calciatore ha festeggiato così attraverso i social: “Segnare per questi colori ha sempre un gusto speciale”. Di seguito il post pubblicato su Instagram.