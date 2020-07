Biraghi elogia Lukaku e suona la carica: “Non fermiamoci ora!”

Cristiano Biraghi, esterno sinistro dell’Inter, ha elogiato Romelu Lukaku dopo i due gol segnati nella sfida contro il Genoa. Il giocatore ha poi commentato la prestazione della squadra.

BEN FATTO – Romelu Lukaku è stato l’autentico mattatore della sfida vinta dall’Inter per 0-3 questa sera contro il Genoa. Il primo gol del belga è passato però per i piedi di Cristiano Biraghi, al sesto assist in stagione. L’esterno della squadra di Antonio Conte si è congratulato, attraverso il suo profilo ufficiale “Instagram”, con il compagno di squadra: “Ben fatto Romelu. E non smettiamo certo ora”.