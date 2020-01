Biraghi: “Decennio indimenticabile! 2019: Inter, sono tornato a casa”

View this post on Instagram

2011: Juve Stabia 🟡🔵 2012: Cittadella 🟤 2013: Catania 🔴🔵 2014: Chievo 🟡🔵 2015: Granada ⚪️🔴 2016: Pescara 🔵 2017: Fiorentina 🟣 #da13 2018: Matrimonio 🤵 👰🏻. 2019: Nazionale 🇮🇹 2019: Inter ⚫️🔵 Un decennio impossibile da dimenticare. Gioie, dolori, tante soddisfazioni e qualche delusione. Un matrimonio, due meravigliose bimbe. Indossare l’azzurro e tornare a casa in nerazzurro. E il meglio deve ancora venire #10years1photo