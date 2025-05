Querelle Biasin-Juan Jesus, il giornalista: «Non creare casi che non esistono e impara a vincere!»

Biasin risponde a Juan Jesus, che ieri lo aveva preso in giro sui social per poi scrivere un messaggio forte contro i tifosi dell’Inter. Il giornalista replica così.

RESOCONTO – La querelle Juan Jesus-Fabrizio Biasin continua con la risposta del collega su X: «Caro Juan, hai fatto tutto tu e provo a dirti la mia. L’altra sera il buon Alessio Tacchinardi mi ha fatto una domanda: “Secondo te lo ha più vinto il Napoli o perso l’Inter?”. Mi sono permesso di dire che quota 82 punti, per banalissime questioni statistiche, è un’occasione persa per l’Inter. Ma anche per il Milan, la Juve e pure l’Atalanta. Ovvero le squadre che – a mio modo di vedere – avevano “in canna” gli 82 punti e non sono riusciti a metterli insieme».

COMPLIMENTI – Biasin ribadisce: «Sempre a Pressing ho fatto i complimenti al Napoli, li ho fatti anche qui un secondo dopo il fischio finale, li ho fatti pure a mia moglie napoletana che – giustamente – da venerdì mi prende un filo per il culo (il calcio è anche questa roba qua, un giorno le dai, quell’altro le prendi)».

Biasin replica a Juan Jesus: due riflessioni e un consiglio

DUE RIFLESSIONI – Il collega fa due pensieri: «Il Napoli è arrivato primo con merito e non c’è molto altro da dire, se non un paio di cose relative a questo “non-caso”: 1. Mi viene da pensare che tu non abbia ascoltato le mie parole e, forse, ti sia limitato a leggere un titolo. È un errore che commettono in tanti, non ti preoccupare. 2. Il tuo messaggio ha inevitabilmente innescato una serie di inutili e consueti “insulti social” con contorno di commenti agghiaccianti, li hai ricevuti tu ma moltissimi pure il sottoscritto, fidati (povera mamma mia…). Il tutto per cosa? Per niente».

CONSIGLIO – E infine la chiosa di Biasin: «Caro Juan, non pensare a queste inezie, non creare casi che non esistono, goditi la vittoria, te la sei meritata e hai giocato anche ottime partite. Da ultimo, accetta un consiglio. Tu dici che certi tifosi devono imparare a perdere e non ti accorgi che, forse, sei tu che non hai ancora imparato a vincere».