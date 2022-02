Biasin ironico: «Rifare 3/4 di rosa dell’Inter? Lo trovo molto ‘affascinante’»

L’Inter non ha avuto un mese di febbraio facile. Contro Milan e Napoli è stato raccolto un solo punto con la sconfitta contro il Liverpool che ha di fatto compromesso il passaggio del turno in Champions League. Ma distruggere la rosa non è la soluzione.

AFFASCINANTE – L’Inter come detto è uscita da un mese di gennaio trionfale con tanti impegni ravvicinati e anche un trofeo vinto, la Supercoppa italiana. Il mese di febbraio al momento non è stato così roseo con le sconfitte contro Milan e Liverpool e il pareggio a Napoli. Questo periodo di ‘calo’ però non deve servire per puntare il dito contro i giocatori sostenendo di dover rifare la squadra. Ecco il pensiero di Fabrizio Biasin, giornalista di LiberoQuotidiano. «Questa cosa secondo cui qualunque sconfitta comporti – per un sacco di tifosi ma pure per i media – la necessità di rifare tre quarti della rosa “altrimenti è finita” la trovo francamente affascinante». Insomma, va bene qualche critica, ma distruggere quanto di buono fatto finora, no.

Fonte: Twitter Biasin