Biasin: «Inter, non aver bisogno del colpo last minute è la miglior notizia»

L’Inter ha vinto le prime due giornate di campionato. La pausa per le Nazionali ora servirà a Simone Inzaghi per preparare bene la sfida alla Sampdoria nonostante tanti siano via da Appiano Gentile. L’Inter però non sembra aver bisogno di nessun altro colpo di mercato in queste ultime 48 ore.

LAST MINUTE – L’Inter come detto ha iniziato nel migliore dei modi il suo cammino in campionato vincendo le prime due partite contro Genoa e Verona. Adesso c’è bisogno di dare continuità con la pausa della Nazionali che però toglierà energie ai vari giocatori e con Inzaghi che non potrà preparare al meglio la sfida di Marassi con la Sampdoria. Oggi e domani però sono anche gli ultimi due giorni di mercato e, secondo Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, l’Inter non ha bisogno di nessun colpo. «Molti per l’Inter sperano nel “colpo dell’ultimo secondo” e non capiscono che la miglior notizia in assoluto è essere arrivati alla fine del calciomercato senza aver bisogno del “colpo dell’ultimo secondo”».

