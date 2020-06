Benevento in Serie A, complimenti dell’Inter e appuntamento a San Siro

Dopo la vittoria di ieri sera per 1-0 sulla Juve Stabia, il Benevento di Filippo Inzaghi è ufficialmente promosso in Serie A con ben sette giornate d’anticipo. Non sono mancati, nella giornata di oggi, i complimenti da parte dell’Inter.

RITORNATI – Il Benevento torna ufficialmente in Serie A due anni dopo l’ultima – non fortunatissima – esperienza. La squadra campana, alla guida di Filippo Inzaghi, ha letteralmente dominato fin qui il campionato di Serie B, conquistando la promozione addirittura con ben sette giornate d’anticipo grazie alla vittoria di ieri contro la Juve Stabia. L’Inter, attraverso i suoi canali social, non ha perso l’occasione non solo per fare i propri complimenti alla squadra, ma anche per dare loro l’appuntamento a San Siro: “Complimenti Benevento per il ritorno in Serie a! Ci vediamo presto a San Siro”.