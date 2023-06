Bellanova saluta: «Scelta difficile ma devo spiccare il volo. Forza Inter!»

Bellanova da stasera è anche ufficialmente un nuovo giocatore del Torino. Il laterale saluta l’Inter, squadra di cui più volte si è professato tifoso, spiegando cosa l’ha spinto ad accettare i granata.



ULTIMO SALUTO – Raoul Bellanova stasera ha firmato per il Torino, come da annuncio del presidente Urbano Cairo. Per lui, dopo l’anno in prestito all’Inter, c’è il saluto alla sua vecchia squadra: “Grazie per questo anno straordinario ricco di emozioni. In questa grande famiglia fatta di campioni ho imparato tanto e il supporto dei tifosi mi ha aiutato ad affrontare i momenti difficili. Queste scelte sono difficili. Ma ora per me è il momento di crescere ancora di spiccare il volo. Forza Inter”.

Ecco il post di Bellanova con una storia sul suo profilo Instagram.