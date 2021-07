Il Belgio carico per la sfida contro l’Italia: Lukaku come un gladiatore

Questa sera a partire dalle 21.00, l’Italia affronterà il Belgio per i quarti di finale di Euro 2020. A tal proposito, tramite il profilo ufficiale della squadra, la squadra di Martinez si carica attraverso una foto raffigurante Romelu Lukaku come se fosse un gladiatore

BELGIO CARICO − Questa sera, ci sarà il quarto di finale tra Belgio e Italia valido per i quarti di finale di Euro 2020. Quella di Monaco di Baviera, sarà una sorta di finale anticipata, in quanto vedrà in campo due delle squadre più forti rimaste in corsa per la vittoria finale. Il Belgio si è voluto caricare tramite una foto pubblicata su Twitter, raffigurante l’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku come se fosse un gladiatore. La didascalia è: «Veni vidi…»