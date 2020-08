Il Bayern Monaco fa il Triplete come l’Inter:...

Il Bayern Monaco fa il Triplete come l’Inter: i complimenti della società

Il Bayern Monaco questa sera ha vinto la Champions League (vedi articolo) e completato il Triplete, avendo già conquistato Bundesliga e DFB-Pokal in precedenza. L’Inter, a dieci anni dal suo risultato (raggiunto in finale proprio contro i bavaresi), si è complimentata via Twitter.

IL SALUTO AI RIVALI – “Congratulazioni FC Bayern per la vittoria della Champions League e per il secondo Triplete della sua storia”. Questo il messaggio dell’Inter sul suo account ufficiale Twitter per i bavaresi, che avevano già raggiunto il triplo trionfo nella stagione 2012-2013. Curiosità: anche il PSG, sconfitto a Lisbona, avrebbe ottenuto lo stesso traguardo.