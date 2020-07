Bastoni, tutta la felicità per SPAL-Inter: dedica a...

Bastoni, tutta la felicità per SPAL-Inter: dedica a un amico speciale

Alessandro Bastoni ha voluto esprimere tutta la sua gioia per il risultato di SPAL-Inter attraverso i suoi canali social ufficiali. Una gioia doppia la sua, che ha voluto esprimere la sua contentezza per l’amico Cristiano Biraghi, autore di un gol e un assist.

AMICI – Alessandro Bastoni ha voluto dedicare tutta la sua gioia per il risultato di SPAL-Inter all’amico Cristiano Biraghi, autore questa sera di una buonissima prestazione condita dal gol dello 0-2 e dall’assist per il gol dello 0-3 di Alexis Sanchez. Il difensore nerazzurro ha commentato il risultato della partita attraverso il suo profilo ufficiale “Instagram”, con queste parole: “Avanti così, bravi ragazzi! Contento per te amico mio (Biraghi, ndr)”.