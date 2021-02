Bastoni tra le Future Stars di FIFA: «Il meglio deve ancora venire!»

Alessandro Bastoni Shakhtar Donetsk-Inter

Alessandro Bastoni ha espresso tutto il suo orgoglio per essere stato scelto tra le “Future Stars” del “Fifa Ultimate Team”. Attraverso il suo profilo ufficiale “Instagram”, il difensore nerazzurro ha commentato la notizia.

PRONTO A BRILLARE – Nonostante sia una delle colonne dell’Inter di Antonio Conte, non bisogna scordare che Alessandro Bastoni ha soltanto 21 anni. Le sue prestazioni e la sua età lo hanno portato a essere scelto tra le “Future Stars” (future stelle) del noto videogioco calcistico. Il difensore nerazzurro ha commentato in questo modo, attraverso i suoi canali social, la notizia: “Felice di essere tra le Stelle del Futuro di Fifa Ultimate Team. Il meglio deve ancora venire!”. E, visto quanto mostrato fin qui, su questo non c’è alcun dubbio.