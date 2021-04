Bastoni spinge l’Inter verso l’obiettivo: «Continuiamo a spingere!»

L’Inter, da stasera, sa che mancano otto punti (su diciotto disponibili) per arrivare all’obiettivo tanto atteso (vedi articolo). Alessandro Bastoni, sul suo profilo Instagram ufficiale, ha postato un messaggio significativo.

DECISI AL TRAGUARDO – L’Inter lascia alle spalle il pareggio con lo Spezia col bicchiere mezzo pieno: nonostante l’1-1 in questa giornata ha ridotto di quattro punti il distacco dall’aritmetica certezza del titolo. Motivo per cui, da domenica col Verona, servirà premere sull’acceleratore dopo i due pari. E proprio su questo si focalizza Alessandro Bastoni in serata. “Continuiamo a spingere”, il messaggio postato dal difensore sul suo account ufficiale Instagram.

