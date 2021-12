Bastoni soddisfatto per i 3 punti in Salernitana-Inter: «Trasferta vincente!»

Bastoni di nuovo insuperabile nella retroguardia nerazzurra. Il difensore mancino, sui propri social, esulta per i tre punti dell’Inter contro la Salernitana (vedi articolo).

MURO – Altra prova perfetta e senza sbavature per Alessandro Bastoni. L’Inter si è imposta per 0-5 sulla Salernitana e il giovane difensore ha dominato nella sua zona di competenza, offrendo anche costante spinta offensiva sulla sinistra. I nerazzurri salgono a 43 punti e mantengono la vetta della classifica, in attesa dei match delle rivali. Sul proprio account Instagram, il classe ’99 ha postato una foto del match e ha commentato: “Trasferta vincente”. Tre punti che confermano il momento di forma assolutamente invidiabile dell’Inter di Simone Inzaghi, sempre più consapevole della propria forza. Di seguito il post dal profilo ufficiale.

Fonte: Instagram – Alessandro Bastoni