Bastoni soddisfatto: «Con la stessa fame di sempre! Brava Italia»

Bastoni ha giocato Italia-Lituania e per intero (vedi articolo). Dopo il 5-0 di Reggio Emilia, il difensore dell’Inter ha affidato al suo account Instagram il commento finale.

SODDISFATTO – “Con la stessa fame di sempre!! Bravi Azzurri”. Così Alessandro Bastoni, sul suo account Instagram, nel post partita di Italia-Lituania 5-0. Il difensore dell’Inter è tornato a giocare con la maglia della Nazionale a quasi tre mesi di distanza dall’ultima presenza, contro il Galles agli Europei. Ora tornerà a disposizione di Simone Inzaghi in vista della partita contro la Sampdoria, in programma domenica alle ore 12.30. Per Bastoni novanta minuti positivi, sostituendo Giorgio Chiellini in difesa.