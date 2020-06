Bastoni+Skriniar: abbraccio che sa di Inter. Difesa, 3-5-2 e nuove gerarchie

Bastoni e Skriniar rappresentano due delle colonne della difesa dell’Inter. Il centrale ex Atalanta, in particolare, ha ribaltato tutte le gerarchie in questa stagione. I due centrali hanno sottolineato il loro rapporto d’amicizia e sul campo nelle loro storie su Instagram

FIANCO A FIANCO – Una storia su Instagram, identica, che vuol dire tanto per presente e futuro. Alessandro Bastoni e Milan Skriniar sembrano aver scalzato Diego Godin nelle gerarchie in difesa, ai lati di de Vrij nel 3-5-2 di Conte. La retroguardia sembra rendere al meglio con lo slovacco riportato a destra e l’ex Atalanta a sinistra: complementari e adatti al sistema di gioco schierato. Il giovanissimo più di tutti sembra interpretare al meglio quel ruolo col suo mancino e grande personalità. Il futuro è tutto loro con la maglia dell’Inter e anche l’intesa di reparto cresce. Di seguito la storia, pubblicata da entrambi.