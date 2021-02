Bastoni si complimenta dopo Inter-Genoa: Â«Che vittoria, bravi ragazziÂ»

Bastoni si complimenta dopo Inter-Genoa: «Che vittoria, bravi ragazzi»

UDINE, ITALY – JANUARY 23: Alessandro Bastoni of FC Internazionale looks on during the Serie A match between Udinese Calcio and FC Internazionale at Dacia Arena on January 23, 2021 in Udine, Italy. (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Alessandro Bastoni, autore di una solida prestazione in difesa in Inter-Genoa, ha commentato il risultato finale con un post sul suo profilo ufficiale “Instagram”.

GRANDE VITTORIA – Alessandro Bastoni esulta dopo la vittoria in Inter-Genoa. Il difensore nerazzurro, autore di un’altra prova solida in difesa insieme ai suoi compagni di reparto, ha commentato in questo modo il risultato finale di 3-0: «Che vittoria, bravi ragazzi!».