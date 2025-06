Bastoni: «Sconfitta difficile da accettare, delusi da noi stessi». Poi si rivolge ai tifosi dell’Inter

Due giorni di silenzio, poi finalmente un segnale. Dopo la disastrosa finale di Champions League persa 5-0 contro il Paris Saint-Germain, Alessandro Bastoni ha scelto di affidare ai social il proprio sfogo e un messaggio rivolto a tutto l’ambiente nerazzurro, ancora scosso dall’umiliazione subita sul palcoscenico più importante d’Europa. Un post breve ma carico di significato.

NESSUNA SCUSA – Alessandro Bastoni mette in chiaro quanto il senso di responsabilità sia reale all’interno del gruppo. L’italiano non cerca scuse né alibi, ma ribadisce l’importanza della maglia e del cammino fatto, consapevole però che nessuno ricorderà il percorso se il finale è un naufragio di queste proporzioni.: «Dopo la finale persa in Champions League malamente contro il PSG, Bastoni dopo due giorni ha scritto un post sui social per esprimere tutta la sua delusione e mandare un messaggio ai tifosi: È dura, non è questo il finale che immaginavamo. Una sconfitta difficile da accettare, che lascia tanta amarezza e che richiederà tanto tempo per essere compresa. Siamo delusi, prima di tutto da noi stessi. Perché conosciamo l’importanza di questo traguardo per la nostra squadra, per il club e per tutti i tifosi che ci hanno accompagnato con passione in ogni momento».

Inter, rialziamoci insieme: la richiesta di Bastoni

MESSAGGIO AI TIFOSI – Nel passaggio più sentito, il numero 95 si rivolge direttamente ai tifosi: «Ora più che mai, sappiamo quanto sia fondamentale sentirvi al nostro fianco. Continueremo a lottare e a scrivere nuove pagine della nostra storia». È un invito alla compattezza, un appello alla pazienza e alla fede, nonostante la delusione. Il gesto di Bastoni è il primo tentativo concreto di riconnettere squadra e tifosi dopo il blackout di Monaco. Ora tocca agli altri. Perché ricostruire la fiducia sarà forse più difficile che rialzarsi tecnicamente. E richiederà parole oneste, come queste.