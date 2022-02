Bastoni pronto a rientrare dalla squalifica: «Al lavoro per le prossime!»

Dopo la squalifica di due giornate che lo ha costretto a saltare Napoli e Sassuolo, Alessandro Bastoni è pronto per riprendersi il posto da titolare in difesa. Come ha ricordato nel suo ultimo post su Instagram.

AL LAVORO – Alessandro Bastoni è carico per tornare in campo da titolare dopo le due giornate di squalifica contro Napoli e Sassuolo. Il difensore è sceso in campo contro il Liverpool, ma manca in campionato dal derby contro il Milan, al termine del quale arrivò proprio la squalifica.

Il difensore nerazzurro ha pubblicato una foto dell’allenamento di oggi in compagnia di Marcelo Brozovic. “Lavorando duro per preparare le prossime partite!” le sue parole.