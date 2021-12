Bastoni, prestazione dominante in Roma-Inter: «Espugnata la Capitale!»

Bastoni assoluto protagonista di Roma-Inter, con una grande prestazione in difesa e l’assist per Dumfries. Il difensore italiano si mostra soddisfatto dopo questo successo contro i giallorossi.

CONFERMA – Un Alessandro Bastoni assolutamente dominante quello ammirato allo Stadio Olimpico contro la Roma. Un muro in fase difensiva e un’ala aggiunta sulla fascia sinistra. Oltre alla solita prestazione perfetta in chiusura, stasera il difensore ha firmato anche uno stupendo assist per la prima rete nerazzurra di Denzel Dumfries (vedi articolo). L’Inter ha vinto il match per 0-3 e il classe ’99 si gode questi tre punti contro un avversario ostico come la squadra di José Mourinho: “Espugnata la Capitale”. Ad accompagnare il commento, due foto della sfida contro i giallorossi. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Alessandro Bastoni