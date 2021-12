Bastoni: «Non il risultato che volevamo, testa alta alla prossima partita!»

Bastoni è partito titolare in Real Madrid-Inter, match che ha visto la vittoria degli spagnoli con i nerazzurri che chiudono il girone al secondo posto. Il difensore, attraverso i propri social, punta già al prossimo impegno.

CRESCITA – Alessandro Bastoni le ha provate tutte, cercando di chiudere ogni varco nella retroguardia nerazzurra, ma non c’è stato nulla da fare contro l’attacco del Real Madrid. La squadra di Carlo Ancelotti ha vinto il match per 2-0, lasciando l’Inter al secondo posto nel Gruppo D di Champions League (vedi articolo). Il difensore mancino non si lascia abbattere dalla sconfitta e guarda già avanti: “Non il risultato che volevamo, testa alta alla prossima partita. Forza Inter, sempre”. Questo il messaggio che il classe ’99 lancia sui propri social. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Alessandro Bastoni