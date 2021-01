Bastoni, l’assist in Inter-Juventus spinge Serena a paragoni azzardati

Condividi questo articolo

Alessandro Bastoni

L’assist intercontinentale di Bastoni per Barella in Inter-Juventus è ancora negli occhi di tutti. E spinge Aldo Serena, ex di entrambe le squadre, a un paragone azzardato.

VISIONARIO – Alessandro Bastoni rientra di diritto tra i protagonisti di Inter-Juventus. Non per l’ottima prova difensiva (ormai una costante), bensì per il suo contributo offensivo. È infatti lui, con un lancio di oltre a 60 metri, a servire a Nicolò Barella il pallone del 2-0 nerazzurro. Un assist quasi visionario, per la distanza che copre e per come spezza il già precario equilibrio della Juventus. Un taglio verticale che mette a nudo la scarsa lucidità in campo degli uomini di Andrea Pirlo, letteralmente squarciati dal lancio di Bastoni. E proprio questo gesto del 21enne dell’Inter spinge Aldo Serena, grande ex di entrambe le squadre, a un paragone azzardato, addirittura con Michel Platini. Ecco il post social dell’ex campione: