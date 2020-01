Bastoni: “Inter, nelle difficoltà si vede una squadra! Testa alla Coppa Italia”

Bastoni ha commentato il pareggio contro il Cagliari con un post sul proprio account Instagram. Il numero 95 dà appuntamento ai tifosi per Inter-Fiorentina di Coppa Italia, l’obiettivo è reagire

REAZIONE – Alessandro Bastoni non ha dubbi e indica la via: “È nei momenti di difficoltà dove si vede una squadra! Dobbiamo reagire subito, testa a mercoledì”. L’amarezza di Inter-Cagliari è ancora fresca ma c’è una semifinale di Coppa Italia da raggiungere. Appuntamento ancora a San Siro per i quarti di finale contro la Fiorentina. Di seguito il post del difensore nerazzurro.