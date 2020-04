Bastoni: “Per me l’Inter è casa! Un sogno indossare questa maglia”

Bastoni ha risposto ad alcune domande dei suoi followers attraverso alcune storie sul suo account ufficiale Instagram. Il difensore dell’Inter ha anche svelato che i colori nerazzurri sono una questione di famiglia.

NERAZZURRO DENTRO – Ad Alessandro Bastoni vengono fatte alcune domande: “Sei contento di essere all’Inter? L’ho sempre detto, per me è un sogno indossare questa maglia! Con che compagni hai legato più velocemente? Con chi sei in stanza di solito? Ho legato con tutti i miei compagni, il mio attuale compagno di stanza è Milan Skriniar. Cos’è per te l’Inter? L’Inter è casa! (Mio papà dopo il gol di Diego Milito). Il coro che preferisci della Curva Nord? Te l’ho promesso da bambino…” Sulla risposta riguardante il papà ecco che Bastoni lo dimostra pure, mettendo la foto.