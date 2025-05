Bastoni incredulo: «Inter, solo ora capisco l’impresa. A Yamal dico…»

Sono passati due giorni dalla conquista della finale di Champions League dell’Inter, eppure Alessandro Bastoni stenta ancora a crederci. Il difensore nerazzurro, tra gli eroi della vittoria sul Barcellona, manda un messaggio a tutto il popolo interista ma anche a… Lamine Yamal.

SFORZO ENORME – Alessandro Bastoni, tra i nerazzurri che hanno dato maggiormente in campo in Inter-Barcellona, torna a parlare delle gesta eroiche della sua Inter attraverso un post sui social. Dopo due giorni dall’approdo in finale di Champions League, il difensore italiano dichiara: «Solo ora comincio a rendermi conto di che incredibile impresa abbiamo compiuto martedì. Lo sforzo che abbiamo lasciato su quel campo è stato enorme – ed è stato tutto ripagato, e anche di più, dall’indimenticabile energia dei nostri tifosi».

Bastoni si rivolge all’Inter e ai suoi tifosi. Un pensiero anche per l’avversario alieno Yamal!

CUORE INCREDIBILE – Il messaggio di Bastoni è diretto ai suoi compagni, ai suoi tifosi ma anche agli avversari: «Ringrazio ogni singolo compagno di squadra: lo spirito, la fame, il cuore. Combattere al tuo fianco è ciò che rende ogni sacrificio sin da bambini. Rispetto per i nostri avversari: hanno dimostrato una forza e un cuore incredibili. E menzione speciale per un bambino terrificantemente bravo: Lamine Yamal sei un mostro. A tutti gli interisti ci vediamo a Monaco di Baviera. Grazie di tutto». Queste le parole, piene di sportività, di Bastoni, che già in altre occasioni aveva espresso la sua stima nei confronti del giovanissimo prodigio del Barcellona.