Bastoni in festa dopo Cagliari-Inter: il suo messaggio postpartita

Alessandro Bastoni Shakhtar Donetsk-Inter

Dopo Cagliari-Inter, lunch match da poco conclusosi e vinto in rimonta dai nerazzurri (vedi articolo), Alessandro Bastoni ha voluto festeggiare attraverso i suoi canali social.

AMORE NERAZZURRO – Non servono parole ad Alessandro Bastoni per festeggiare la vittoria di oggi in Cagliari-Inter. Una vittoria arrivata nel secondo tempo, con una grande rimonta che ha portato il risultato sull’1-3 dopo la rete nel primo tempo di Sottil. Il giovane difensore nerazzurro ha voluto pubblicare il suo messaggio postpartita attraverso i suoi canali social, usando due cuori del colore della squadra e una foto insieme al portiere Samir Handanovic.