Bastoni guarda già oltre l’Atalanta: «Riprendere da mercoledì in stile Inter!»

Bastoni non si fa abbattere dal pareggio dell’Inter contro l’Atalanta e, sui propri social, invita già a guardare al prossimo impegno dei nerazzurri.

OBIETTIVO – Alessandro Bastoni ha festeggiato le cento presenze con la maglia dell’Inter questa sera contro l’Atalanta. Gli uomini di Simone Inzaghi non sono però andati oltre lo 0-0 in trasferta, interrompendo l’impressionante filotto di otto vittorie consecutive in Serie A (vedi articolo). Sui propri social, il giovane difensore guarda già avanti: “Dopo questo pareggio riprendere da mercoledì in stile Inter, vincendo”. Mercoledì contro l’Empoli in Coppa Italia, i nerazzurri puntano subito a rifarsi per accedere ai quarti di finale. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Alessandro Bastoni