Bastoni fa il conto alla rovescia: “Napoli-Inter, -2”. Parte titolare?

Condividi questo articolo

Bastoni potrebbe essere tra i protagonisti di Napoli-Inter, nonostante qualche problema fisico negli ultimi giorni. Il difensore sta quotidianamente accompagnando tifosi e followers nell’attesa verso la ripresa. Di seguito il suo ultimo post su Instagram

CONTO ALLA ROVESCIA – Alessandro Bastoni sta esprimendo giorno dopo giorno l’attesa per la ripresa del calcio con la maglia dell’Inter. Il difensore anche oggi ha proseguito il conto alla rovescia in vista della semifinale di Coppa Italia. Napoli-Inter è ormai alle porte e il centrale si gioca un posto sul centro-sinistra nel 3-5-2 di Antonio Conte. Ad oggi, sembra favorito (qui i dettagli), ma non resta che aspettare: la ripresa è ormai ad un passo.