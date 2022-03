Bastoni esalta l’Inter: «Non da tutti vincere a Liverpool, al prossimo anno!»

Bastoni dà appuntamento al prossimo anno dopo l’eliminazione dell’Inter dalla Champions League nonostante il successo contro il Liverpool in trasferta (vedi articolo).

CRESCITA – Alessandro Bastoni è stato un grande protagonista della vittoria dell’Inter sul Liverpool con un duello senza esclusione di colpi con Mohamed Salah. Nonostante il grande successo in trasferta, i nerazzurri devono dire addio alla Champions League dopo la sconfitta nella gara di andata. Sui propri social, il talentuoso difensore commenta la sfida in terra inglese: “Vincere ad Anfield non è da tutti, ci riproveremo il prossimo anno! Amala sempre”. Appuntamento alla prossima stagione, per un gruppo che continua a crescere anche in campo europeo. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Alessandro Bastoni