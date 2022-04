Bastoni dopo Spezia-Inter: «Vittoria importante per continuare a sognare!»

Bastoni è tornato titolare in Spezia-Inter, sfida di Serie A vinta dai nerazzurri con il punteggio di 1-3. Il difensore, sui propri social, esalta questi tre punti ottenuti in trasferta.

IN MARCIA! – Alessandro Bastoni è stato grande protagonista nell’Inter che si è imposta sul campo dello Spezia per 1-3. Il difensore centrale ha dovuto lasciare il campo negli ultimi minuti di gioco per un problema fisico (vedi articolo), ma i nerazzurri sono riusciti comunque a difendere il vantaggio e a portare a casa i preziosi tre punti. Sui propri canali social, il classe ’99 ha commentato il successo contro la squadra di Thiago Motta: “Vittoria di fondamentale importanza per continuare a sognare”. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Alessandro Bastoni